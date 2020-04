Bilanţ tragic la căminul de bătrâni din Galaţi. Doi morţi şi 44 de bolnavi, în ultimele 24 de ore

17:20

Anastasiya Vasilyeva spune că încearcă să protejeze prima linie de apărare a Rusiei împotriva pandemiei. Ea are 36 de ani şi este un medic devenit activistă, care este acum cea mai critică voce împotriva Guvernului rus de la debutul epidemiei de coronavirus, potrivit the moscowtimes.com. După ce, la mijlocul lunii martie, preşedintele Vladimir Putin a declarat că epidemia de coronavirus este sub control în Rusia, Anastasia Vasilieva a scos în evidenţă faptul că ar putea exista o muşamalizare a n...