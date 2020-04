Nici nu poți să te uiți! Provocarea anului vine de la Sandu Lungu: cum bea luptătorul de MMA 20 de ouă pe nerăsuflate! VIDEO

13:00

Larisa Iordache, una dintre cele mai mari campioane ale României la gimnastică, se implică direct în lupta împotriva coronavirusului. Fosta sportivă, legitimată la clubul Dinamo, a devenit erou de linia 1. Ea a publicat o imagine în care apare îmbrăcată în uniformă și purtând echipament de protecție, gata să ajute la oprirea răspândirii pandemiei care […] The post Larisa Iordache, gest de neconceput în plină pandemie de coronavirus. Fosta gimnasta a devenit erou de linia I. Foto appeared first on Cancan.ro.