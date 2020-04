Haos la Spitalul Județean din Târgu-Mureș. Pacienții cu Covid-19 au așteptat chiar și cinci ore în salvare

17:20

ONG-ul Hope and Homes for Children le cere autorităților să ia măsuri de urgență pentru diminuarea impactului COVID-19 asupra celor mai săraci copii și familiilor lor. Până la 06.04.2020, conform Ministerului Muncii, au fost suspendate 952,929 contracte de muncă și 187,548 de contracte au fost încetate. În plus, conform Eurostat, în 2018, 38.1% dintre copiii […]