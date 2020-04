Coronavirus: Premierul ungar Viktor Orban anunţă prelungirea restricţiilor pe durată nedeterminată

18:00

Medaliată olimpică, mondială şi europeană la gimnastică artistică Larisa Iordache a declarat, joi, pentru AGERPRES, după prima ei zi ca agent de poliţie pe străzile Capitalei, că oamenii pe care i-a oprit în trafic erau crispaţi şi le tremurau mâinile atunci când îi prezentau actele."Am fost anunţată din scurt că trebuie să întărim personalul pentru că nu sunt destui oameni care să patruleze zi de zi şi am fost şi noi chemaţi să ajutăm. Eu sunt la Secţia 22 Poliţie delegată. Astăzi a fost prima mea zi ca agent de poliţie. Am verificat şoferii, actele să văd dacă sunt în regulă şi dacă merg la un drum urgent sau au ieşit doar să se plimbe aiurea cu maşina. Am învăţat chestii noi încă din prima zi. Nu m-a recunoscut nimeni pentru că aveam masca de protecţie. Eu m-am prezentat, dar nu m-a recunoscut nimeni. Am observat o chestie, mi se întâmplă şi mie atunci când mă opreşte poliţia, indiferent că e vorba de un control de rutină sau că am greşit ceva în trafic, toţi oamenii au o emoţie. Oamenii erau atât de crispaţi, pur şi simplu le tremurau mâinile când ne prezentau actele. M-am pus şi eu în postura lor când mă opreşte şi pe mine poliţia. Pe mine nu mă deranjează că nu mă recunoaşte lumea, chiar mă bucur că sunt tratată ca un om normal", a declarat Iordache pentru AGERPRES.Întrebată dacă i se pare normal să treacă de la exerciţiile de gimnastică la munca de patrulare ca agent de poliţie, Larisa Iordache a spus: "Nu, în niciun caz nu mi se pare normal, pentru că eu toată viaţa am făcut gimnastică, toată viaţa am fost la sala de antrenament, chiar şi în luna asta în care nu am putut să merg la sală să-mi desfăşor activitatea normal a trebuit să le fac în casă. Am stat cât am putut de mult în casă şi să nu iau contact cu alte persoane. Şi când mergeam la cumpărături aveam grijă de mine. Şi acum să ajung în uniforma de poliţie şi să interacţionez cu oamenii este destul de dificil. Sunt foarte multe informaţii dintr-o dată. Nu este greu să stochez aceste informaţii, însă este greu să văd că unii oameni chiar nu înţeleg. Este normal să accept situaţia pentru că am fost chemată, nu am nimic de obiectat, este normal să răspund pozitiv. Eu sper să mă întorc la gimnastică cât de curând".Gimnasta a spus că a primit din partea agentului cu care a lucrat joi toate informaţiile necesare pentru a-şi desfăşura noua activitate."Azi în prima zi la 6 m-am trezit şi la 7 am plecat de acasă,a fost destul de obositor, am stat în soare toată ziua. Dar sunt şocată de faptul că unii oameni nu înţeleg cât de gravă este situaţia. Eu îi rog să respecte regulile şi să aibă grijă de sănătatea lor şi a celor dragi lor. Am fost instruită de dimineaţă când am ajuns la secţie. Ne-au spus ceea ce trebuie să facem şi cum. Ulterior, când am ajuns pe teren şi să facem intervenţia cu publicul, ni s-a explicat. Omul cu care am fost eu mi-a explicat, acum voi vedea şi mâine şi zilele următoare", a mai spus gimnasta.Larisa Iordache a precizat că nu ştie deocamdată dacă va fi plătită pentru această muncă de către secţia de poliţie la care a fost detaşată sau de către Clubul Sportiv Dinamo, unde activează ca sportiv: "Nu ştiu încă de cine voi fi plătită în această perioadă, am fost anunţată din scurt, va trebui să mă informez".Sportivii şi angajaţii clubului Dinamo au fost detaşaţi la secţiile de poliţie pentru a contribui la acţiunile de control în ceea respectarea dispoziţiilor impuse de ordonanţele militare pe perioada stării de urgenţă decretată în contextul pandemiei de COVID-19. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Larisa Iordache / Facebook