Situație alarmantă în SUA! Record de șomeri: 16,8 milioane de americani și-au pierdut job-ul în ultimele trei săptămâni

15:50

Andreea Bălan a făcut o mărturisire tristă în public, iar gestul ei nu a rămas fără ecou! Deși, întreaga lume traversează o perioadă delicată din cauza pandemiei de coronavirus, artista și-a rugat apropiații și fanii să se alăture în războiul pentru viață pe care Elena, o fetiță de doar nouă luni, îl poartă. Micuța a […] The post Andreea Bălan, mărturisire tristă: “Haideți să o ajutăm pe Elena”. Micuța de 9 luni a fost diagnosticată cu un tip rar de cancer appeared first on Cancan.ro.