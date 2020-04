Donație pentru România! Emiratele Arabe Unite trimit milioane de echipamente medicale

16:30

Laszlo Kubala Stecz, pe numele său complet, este considerat de fanii Barcelonei cel mai bun fotbalist care a jucat vreodată la gruparea blaugrana. Geniul lui Kubala a fost creat în Ungaria dintr-o mixtură de naționalități. Cu tatăl de origini slovace, iar mama cu rădăcini slovaco-maghiaro-poloneze, omul căruia catalanii i-au ridicat statuie în fața arenei Camp […] The post Kubala, primul Messi al Barcelonei appeared first on Cancan.ro.