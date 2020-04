VIDEO Coronavirus/ Tătaru estimează că stocurile de echipamente acoperă necesarul pentru una-două luni

20:00

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat joi că rectificarea bugetară este gata şi ar putea veni cu ea în şedinţa de Guvern de luni. "În ceea ce priveşte rectificarea bugetară, comunicarea cu ordonatorii de credite este terminată, noi trebuie să mai punem concluziile pe ordonanţa de rectificare. Suntem gata cu ea. Luni am putea veni cu ea în şedinţă", a spus Cîţu, la începutul şedinţei de Guvern.Premierul Ludovic Orban i-a atras atenţia că trebuie făcută o analiză foarte exigentă, deoarece este clar că se va înregistra o scădere de venituri "şi aici va trebui, în paralel cu creşterea anumitor categorii de cheltuieli, să distribuim banii cu multă parcimonie"."Există deja o scădere de venituri estimată în jur de 20 de miliarde lei şi o creştere a cheltuielilor de aproape 12 miliarde lei. Deci, în acest context, trebuie să fim mult mai atenţi cu partea de cheltuieli din buget", a precizat ministrul Finanţelor.Pe de altă parte, acesta a solicitat introducerea pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern a unei Ordonanţe de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, ce reglementează, printre altele, rambursarea TVA cu control ulterior, pe durata stării de urgenţă, pentru a injecta lichiditate în sistem."Luna trecută, am rambursat patru miliarde lei şi acum o să rambursăm, nu ştiu exact cifra, mai rapid, pentru a avea companiile acces la lichiditate", a menţionat ministrul Finanţelor.El a mai propus prorogarea termenelor pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile încheiate la 31 decembrie 2019 şi prelungirea până la 31 iulie 2020 inclusiv.Totodată, ministrul a spus că mai vine şi cu o Hotărâre pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la producţia de alcool denaturat."Pentru alcool denaturat avem şi în Ordonanţă facilităţi la importuri, din Republica Moldova în special, şi aici este pentru producţia internă. Şi în Ordonanţă avem valorificarea stocurilor de alcool care a fost confiscat. Acum ar fi fost distrus. Pe perioada stării de urgenţă vrem să-l valorificăm", a subliniat Cîţu.Întrebat de premier dacă are măsuri prin care să fie create stimulente fiscale pentru ca aceia care produc alcool să se reprofileze pe producţia de alcool denaturat, Ministrul Finanţelor a răspuns că pregăteşte pentru săptămâna viitoare un proiect de act normativ.