Reacția lui Orban după ce a văzut filmulețul în care tânărul este snopit în bătaie de polițist: ”Eu le-am tansmis…” VIDEO

Mattias este cel mai tânăr pacient care a fost infectat cu noul coronavirus, din Suceava. Bebelușul de șase luni s-a vindecat și a putut să se întoarcă acasă. Acesta se află acum în afara oricărui pericol, după ce al doilea test consecutiv a fost negativ. În perioada 18-23 martie, Mattias și mama sa Florentina au […]