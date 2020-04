Măștile din China au picat testul de calitate! Finlanda și Suedia au oprit distribuția lor în spitale

18:40

Sergiu, tânărul din Iași care a impresionat o țară întreagă după ce a mers călare la soția ce născuse la maternitate, s-a mutat în casă nouă. El a fost ajutat de Cătălin Moroșanu, dar și de sute de români, să strângă bani pentru a-și cumpăra o locuință. Anunțul a fost făcut chiar de luptătorul român, […] The post Poveste cu final fericit pentru tăticul călăreț de la Iași. Cătălin Moroșanu a făcut mare anunț appeared first on Cancan.ro.