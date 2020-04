Ordonanța Militară numărul 8. Marcel Vela anunță noi măsuri: ”Este permis din această seară pescuitul”

18:50

Ultimul bilanț al pacienților decedați de la virusul COVID-19 este de 246! Până joi, 9 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Oamenii care au pierdut lupta cu virusul ucigaș se aflau […] The post COVID-19 în România. Bilanț negru al pacienților decedați: 246! appeared first on Cancan.ro.