Un al doilea angajat de la Ministerul Justiţiei, confirmat cu noul coronavirus

21:50

Retestările primilor şapte dintre cei 10 nou-născuţi de la Maternitatea Odobescu din Timişoara, declaraţi iniţial pozitiv cu COVID-19, au arătat că aceştia sunt negativi, rezultatele celorlalte trei probe de retestare fiind aşteptate de la laboratoarele din judeţele din care provin, a informat, joi, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş.Dintre cei zece nou-născuţi, sunt din judeţul Timiş şase. Cinci au fost lăsaţi deja la domiciliu, iar celălalt nou-născut a necesitat menţinerea internării la Secţia de neonatologie a spitalului."Ei au fost retestaţi (...) şi sunt negativi. Pentru ceilalţi patru nou-născuţi au fost contactate direcţiile de sănătate publică pe raza cărora au fost externaţi nou-născuţii depistaţi pozitiv în cadrul Maternităţii Odobescu, în vederea monitorizării şi retestării acestora. Din informaţiile primite până acum, un prim test pentru unul dintre cei patru nou-născuţi este negativ, iar pentru ceilalţi probele sunt în lucru", a informat joi seara, purtătorul de cuvânt al DSP Timiş, Cornelia Bubatu.Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, marţi, că toţi cei zece nou-născuţi la Maternitatea Odobescu din Timişoara care au fost depistaţi pozitiv la COVID-19 vor fi retestaţi la un alt laborator de boli infecţioase, menţionând că speră ca testele iniţiale să fie "fals pozitive".Ministrul Tătaru a declarat miercuri, la Cluj, că în cazul maternităţii din Timişoara, ancheta epidemiologică va scoate la lumină neajunsurile sau neregulile."La Timişoara am avut o contaminare a personalului medical, s-a făcut o anchetă epidemiologică care a intrat într-un impas, au fost testaţi atât lăuzele, cât şi nou-născuţii, am avut teste care au venit târziu, recoltate pe 5 sau pe 6 aprilie, am avut rezultate care s-au dovedit în acest moment că s-au negativat. Urmează ca ancheta epidemiologică făcută de DSP Timişoara să ne aducă la lumină şi neajunsurile sau neregulile care au fost în acel moment. Medicul curant poate decide în măsura evoluţiei, erau atât mămicile cât şi nou-născuţii asimptomatici, având în vedere izolarea la domiciliu în aşteptarea testului. Odată cu apariţia simptomelor, putea reveni la internare. În acest moment avem teste negative şi la nou-născuţi, iar retestările făcute la mămici au rămas tot negative", a spus Nelu Tătaru, întrebat fiind de vinovaţii în cazul maternităţii din Timişoara.La Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a fost înregistrat, marţi, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în cazul infectării cu COVID-19 a nou-născuţilor de la Maternitatea Odobescu a Spitalului Municipal Timişoara, dar şi a altor 25 de persoane - cadre medicale, lehuze şi o gravidă AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)