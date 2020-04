Horoscop săptămânal 13 – 19 aprilie 2020. Scorpionii trec prin transformări profunde

20:00

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuză PNL de „ticăloșie și interese ascunse” într-o postare făcută joi pe Facebook. El susține că „PNL nu mai există, s-a întors PDL cu austeritatea” şi a afirmat că „băgarea forţată a României în şomaj” nu este o soluţie. „PNL nu mai există. S-a întors PDL cu austeritatea! În […] The post Președintele PSD Marcel Ciolacu acuză PNL pentru măsurile de criză: ”S-a întors PDL cu austeritatea!” appeared first on Cancan.ro.