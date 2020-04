Al doilea val de coronavirus va lovi România. Când se va întâmpla asta. Alexandru Rafila a dezvăluit când va avea loc impactul

23:30

Joi seară, 9 aprilie, Macel Vela a anunțat cea de-a opta Ordonanță Militară, într-o conferință de presă la Ministerul Afacerilor Interne. Ministrul a declarat că alte categorii de oameni pot părăsi locuința fără declarație pe proprie răspundere. Marcel Vela a anunțat prin intermediul unei noi ordonanțe că activitatea de pescuit este permisă oricăror persoane.