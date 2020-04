Opt ponturi pentru pariurile pe eSports din Counter - Strike, League of Legends și DOTA2

09:30

Dialog provocator cu Cornel Dinu pe timp de pandemie de coronavirus: de ce ar interzice Diasporei să mai voteze pentru România, cum a primit zilele trecute Lioton gel în loc de medicamente pentru inimă şi de ce susţine că „dintr-o ţară exportatoare am ajuns o colonie importatoare"Nu l-am văzut pe Cornel Dinu jucând, din păcate. Din fericire, am avut plăcerea să-l am ca invitat permanent în studiourile TV de la Telekom Sport, la emisiunea Minutul 91. ...