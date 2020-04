Anunț înfiorător pentru Marea Britanie. Ar putea fi cea mai afectată țară de pandemia de COVID-19

08:40

COVID-19 lovește și în Republica Moldova. Joi au fost raportate ale 115 cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus, fiind testate 534 de persoane. Numărul celor infectați a ajuns, astfel, la 1.289. VEZI AICI: UN TÂNĂR A AJUNS LA ÎNCHISOARE DUPĂ A SCUIPAT UN POLIȚIST. “AM CORONAVIRUS ȘI ACUM O SĂ AI ȘI TU. SPER CA TU […] The post COVID-19 lovește și în Republica Moldova. Alte 115 cazuri confirmate, bilanțul a ajuns la 1.289 appeared first on Cancan.ro.