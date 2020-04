Lidia Buble a făcut totul public! Cum își petrece timpul în izolare. “Distracția continuă!”

09:20

A venit primăvara, iar românii trebuie să stea în case pentru a se proteja de infecția cu noul coronavirus. Măsurile de restricție luate de autorități, în această perioadă de criză medicală acută, chiar dacă au creat, pentru mulți, un adevărat stres al izolării, nu pot fi neglijate, cu atât mai mult cu cât numărul infecțiilor […] Nu e banc! Cum a ieșit o tânără din Berceni pe balcon, să se bronzeze, în plină pandemie