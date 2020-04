Cum îi ajută „gena” pe români să lupte cu coronavirusul

09:50

Ordonanțele militare introduse de la începutul pandemiei de COVID-19 au transformat, brusc, mulți români în mari iubitori de animale. În această perioadă, un patruped îți oferă posibilitatea să ieși din casă atunci când dorești, fără să primești amendă. Tocmai din acest motiv, adăposturile pentru câini au fost luate cu asalt de câteva zile. VEZI AICI: […] The post Oameni fără suflet. Cum profită unii români de câinii maidanezi, în plină pandemie de COVID-19. Îi adoptă de la adăpost și… appeared first on Cancan.ro.