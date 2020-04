Tulcea: Producţia de miere din judeţ, afectată de secetă şi de pandemia de coronavirus

Apicultorii tulceni se confruntă, pentru al doilea an consecutiv, cu problema secetei, iar pandemia de coronavirus accentuează situaţia deosebită în care se află apicultura, a declarat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele filialei teritoriale a Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA), Cristian Livinschi.El a menţionat că Ordonanţa Militară nr. 8 care permite circulaţia apicultorilor vine în sprijinul acestora, dar a atras atenţia asupra faptului că majoritatea sunt în vârstă şi se tem de noul coronavirus."A fost o iarnă secetoasă, iar apicultorii au suplimentat hrana pentru a nu pierde familiile de albine şi au făcut tratamente suplimentare. Acum, au scăzut suprafeţele agricole, fermierii au întors culturile de rapiţă, din cauza secetei. Culturile sunt slab dezvoltate, iar înflorirea nu este uniformă, aşa că seceta va duce la o scădere a producţiei", a afirmat vicepreşedintele ACA.Livinschi a mai spus că anul trecut producţia de miere a fost de aproape zece ori mai scăzută decât cea dintr-un an cu condiţii meteorologice normale."Ordonanţa militară ne ajută, pentru că oamenii prind încredere şi cer ordine de deplasare în pastorală. Până acum le-a fost frică să viziteze culturile agricole, dar previziunile sunt slabe. Dacă nu avem culturi, vom face cel puţin două tratamente în plus şi vom suplimenta hrana albinelor, ceea ce înseamnă cheltuieli. Mai mult, apicultorii sunt îmbătrâniţi şi nu vor mai ieşi în pastorală din cauza pandemiei", a menţionat Livischi.În calitate de administrator al magazinului asociaţiei, vicepreşedintele ACA a atras atenţia şi asupra faptului că în această perioadă nu s-au mai vândut tratamente pentru familiile de albine."Este perioada de tratament şi stimulare a familiilor, dar de trei săptămâni nu am vândut tratamente deloc. Planul naţional apicol este în dezbatere publică, iar noi nu avem susţinere. Şi legea apiculturii este în dezbatere de aproape doi ani", a mai spus vicepreşedintele Livinschi.Un apicultor din apropierea satului Ilganii de Jos, Cristian Bogdan, a estimat că anul acesta va avea o producţie de miere cu aproape 40% mai mică decât cea de anul trecut."Delta este o zonă apreciată de apicultori pentru că aici este multă floră spontană, e mult polen şi nu există gol de cules. Am 80 de stupi, dar din cauza secetei anul acesta voi avea cu 40% miere mai puţină. Preţul mierii este foarte scăzut. Toate costurile cresc, dar cel al mierii scade", a mai spus Cristian Bogdan.Apicultorii au amintit că anul trecut au primit din partea statului un ajutor de minimis de 20 de lei pe familia de albine, însă au menţionat că cheltuielile reale au fost chiar şi de cinci ori mai mari.Ei susţin că preţul mierii este influenţat de prezenţa pe piaţă a produselor din spaţiul extracomunitar, iar noua lege a apiculturii i-ar proteja.În judeţul Tulcea, ar exista circa 700 de apicultori cu aproape 50.000 de familii de albine, potrivit ACA. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Karina Olteanu)

