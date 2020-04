Cine a câştigat Asia Express 2020? Toată lumea se aştepta la Carmen şi Alina, însă adevăraţii câştigători sunt…

13:50

A mai rămas o săptămână și câteva zile până la Paște, iar românii par să fi uitat de sfaturile autorităților privind izolarea la domiciliu. Oamenii îşi fac cumpărături pentru sărbători în aglomerație şi revin zilnic în speranţa că preţurile vor mai scădea, ca în fiecare an. Însă , pandemia de coronavirus ar fi trebuit să […] The post Românii au uitat de izolare. Marea îngrămădeală pentru cumpărăturile de Paște a început appeared first on Cancan.ro.