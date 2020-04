Mare atenție la ce spune acest medic infectat cu virusul COVID-19: ”Cazul meu a început astfel…”

14:30

Întîmplare șocantă în județul Olt, comuna Brâncoveni, acolo unde un tânăr de 23 de ani a avut nevoie de intervenție chirurgicală de urgență după ce a ajuns la spital cu un deodorant în… anus. Pacientul sunase, în prealabil, la numărul de urgență 112, spunând că are dureri foarte mari în zona respectivă. Medicilor nu le-a […] The post Șocant. Un tânăr din Olt a ajuns la Urgență după un ”accident casnic” ciudat: ”Mama lui a spus că…” appeared first on Cancan.ro.