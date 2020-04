Juniorii unei academii de fotbal din București concurează cu Messi & Ronaldo!

16:30

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a analizat cazurile confirmate de coronavirus în perioada 26 februarie – 5 aprilie, dată la care se înregistrau 4.051 de cazuri de infecție cu coronavirus Covid-19, dintre care 181 de decese. Astfel, conform datelor analizate de INSP, femeile au fost mai predispuse la îmbolnăvirea de Covid-19 decât bărbații, însă […]