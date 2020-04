Un avion privat care zbura din Londra către Coasta de Azur a fost întors de poliție. În aeronavă se aflau și români

17:10

Un tânăr interlop din Caracal a avut o reacție dură în fața oamenilor legii, atunci când organele competente l-au întrebat de declarația pe proprie răspundere. Bărbatul i-a înjurat și i-a amenințat fără ezitare pe polițiști. Un interlop de 32 de ani din Caracal a refuzat să se legitimeze în fața angajaților M.A.I și a creat […] The post Reacția incredibilă a unui interlop din Caracal când polițiștii l-au întrebat de declarația pe proprie răspundere appeared first on Cancan.ro.