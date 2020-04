Miniştrii energiei din ţările membre G20 nu au ajuns la un acord privind reducerea producţiei de petrol

22:20

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani are echipamente de protecţie pentru personalul unităţii medicale pentru cel puţin o lună de acum înainte, achiziţionate din fonduri proprii, la fel ca şi medicamentele cu care au fost trataţi până în prezent pacienţii cu COVID-19, potrivit managerului Constantin Mândrilă."Noi la Focşani ne-am organizat încă de la începutul anului în ceea ce priveşte combaterea pandemiei. Toată clădirea de la Boli Infecţioase a fost eliberată şi am organizat acolo130 de paturi. Am achiziţionat şi tratament pentru COVID-19, câteva mii de pastile Kaletra şi Plaquenil. Plus alte tratamente care sunt necesare pentru COVID-19. Până acum două zile, statul nu a dat niciun medicament pentru COVID-19 Spitalului Judeţean. Abia acum au început să vină câteva medicamente şi de aici încolo aşteptăm medicamente de la minister, pentru că nu se mai găsesc pe piaţă. Toţi pacienţii care au fost până acum la spital au primit tratament luat din banii SJU. Echipamentul de protecţie pe care l-au avut angajaţii spitalului a fost tot din banii SJU. Din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Vrancea, 11 milioane de lei, luni, am încheiat procedura pentru achiziţia altor echipamente medicale, printre care paturi de Terapie Intensivă, monitoare de funcţii vitale, concentratoare de oxigen, dar şi aparatul de testare Real-Time PC care trebuie să ajungă peste două săptămâni, împreună cu 2.000 de kituri. Am achiziţionat echipamente de protecţie şi dezinfectanţi şi am asigurat spitalul pentru cel puţin o lună de zile de acum înainte pentru combaterea epidemiei de coronavirus", a declarat, pentru AGERPRES, managerul Constantin Mândrilă.Potrivit acestuia, preluarea SJU Focşani de armată, aşa cum a cerut Prefectura Vrancea, este "o mare prostie", deoarece Spitalul Judeţean "a dus tot greul acestui judeţ în ultima lună", cu succes."Preluarea spitalului de armată, din punctul meu de vedere este o prostie. SJU Focşani, în ultima lună, a dus tot greul acestui judeţ, având în vedere faptul că Spitalul Militar Focşani a fost închis, că Spitalul Municipal Adjud a fost la rândul său închis şi tot ne-am descurcat. Am realizat gărzi în cadrul Secţiei de Boli Infecţioase, unde am detaşat medicii din Pneumologie, urmând ca şi medicii reumatologi să lucreze acolo, după ce vom trece de internarea unui anumit număr de bolnavi pe COVID-19. Am realizat un palier întreg unde pot fi internaţi copiii cu COVID-19, iar medicii merg acolo şi-i tratează. Psihologii spitalului şi-au făcut program şi merg prin rotaţie în pavilionul cu pacienţi COVID-19, ca să-i consilieze. Am avut cazuri care au avut nevoie de intervenţie specializată, pentru că pacienţii au făcut depresii, din diverse motive. Toate acestea le-am realizat aplicând planul naţional la nivelul spitalului, care a fost aprobat inclusiv de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea, plan care a fost reactualizat în funcţie de evoluţie şi de legislaţia apărută", a spus Mândrilă.Managerul s-a arătat nemulţumit de modul în care reprezentanţii Guvernului în teritoriu gestionează criza COVID-19 în judeţ şi mai ales de faptul că Spitalul Municipal Adjud, desemnat de minister unitate de suport pentru coronavirus, nu are dotările necesare pentru a trata pacienţii cu COVID-19."Am ţipat din toţi rărunchii că Spitalul Municipal Adjud trebuie să funcţioneze, că este spital suport COVID-19, prins în ordinul ministrului, şi dacă nu mă implicam direct pentru a putea să punem pe picioare spitalul, nu se întâmpla nici astăzi nimic acolo. Am ţipat permanent la autorităţi că Adjudul nu este deschis, nu are aer comprimat, nu are oxigen medicinal. Am trimis echipe, tehnicieni de la noi, cu patru ventilatoare, cu prize de oxigen, de aer comprimat, să putem să punem în mişcare ATI la Adjud. Am propus detaşarea a doi medici ATI la Adjud. Ministerul a promis că dă 10 ventilatoare, 10 monitoare cu funcţii vitale, 10 injectomate pt ATI Adjud. Până în prezent nu s-a primit nimic. Am vorbit cu prefectul de atâtea ori la telefon şi i-am adus la cunoştinţă că la Adjud nu funcţionează absolut nimic. Şi este spital suport. Şi vor muri oameni. Adjudul lucrează astăzi datorită nouă, cu aparatura noastră şi cu medicii noştri, iar lucrurile acestea se pot verifica. Era necesar ca Adjudul să fie funcţional pentru a putea transfera pacienţii critici COVID-19 în ATI, inclusiv cu forme uşoare şi suspecţii, care necesită consult de specialitate pentru alte boli decât COVID-19", a susţinut Constantin Mândrilă.Conducerea SJU Focşani şi-a propus printre altele şi extinderea Terapiei Intensive la un etaj superior al spitalului, pentru ca pacienţii cu COVID-19 să nu intre în contact cu ceilalţi pacienţi ai spitalului."Vrem să extindem Terapia Intensivă la un etaj superior din corpul principal, ca să nu amestecăm cazurile grave de COVID-19 în Terapia Intensivă a spitalului cu ceilalţi pacienţi si să nenorocim pe toată lumea, în momentul în care cazurile de COVID-19 vor intra şi în spital, nu doar la secţia de Boli Infecţioase. Împreună cu şefa secţiei ATI şi medicul epidemiolog am stabilit circuitele pentru a pune în practică acest plan. Am achiziţionat monitoare şi paturi, în aşa fel încât la jumătatea săptămânii următoare să putem să extindem secţia ATI", a precizat Mândrilă.În prezent, patru medici infecţionişti şi patru medici pneumologi tratează bolnavii de COVID-19, iar numărul acestora va fi suplimentat odată cu creşterea numărului de pacienţi.În cursul zilei de joi, managerul Constantin Mândrilă a fost confirmat pozitiv pentru COVID-19. Acesta spune că se simte bine, este izolat la domiciliul ales şi continuă să se ocupe de acasă de activitatea medicală a spitalului."În acest moment, eu sunt în autoizolare la domiciliul ales, pentru că sunt pozitiv la COVID-19. Am o formă uşoară şi urmez tratamentul prescris, la domiciliu. Cred că o să trec cu bine peste această situaţie. Dar nu aş dori nimănui să treacă prin momentele acestea. Este ceva străin în mine şi mă lupt cu el. Am stări care se alternează, dar nu am depăşit nişte limite. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci voi suna obligatoriu la ambulanţă şi mă voi duce la Boli Infecţioase. Tot timpul îmi iau temperatura, tensiunea, saturaţia din oxigen. Am multe vitamine şi deocamdată nu necesită tratament agresiv, tip Kaletra şi Plaquenil. Vom vedea cum va evolua zilele următoare. În acelaşi timp, de la domiciliu, lucrez on-line la spital, cât îmi permite cadrul legal", a spus managerul.Potrivit acestuia, la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, din circa 100 de teste efectuate cadrelor medicale, peste 80 au ieşit pozitive, iar alte câteva cadre medicale aşteaptă rezultatul. Până în prezent au fost confirmate pozitiv nouă cadre medicale. Testele au fost făcute la Institutul "Cantacuzino", în baza unui contract de prestări servicii încheiat de unitatea medicală din Focşani. Cadrele medicale al căror test a fost negativ se vor întoarce de luni la muncă.Joi, după ce managerul SJU Focşani a fost confirmat pozitiv, Prefectul judeţului Vrancea, Gheorghiţă Berbece şi PNL Vrancea au declarat că s-a solicitat preluarea spitalului de către armată, pentru ca acesta să nu devină un al doilea caz Suceava, susţinând, printre altele, că la Focşani sunt mult mai multe cadre medicale pozitive, dar că mare parte din personalul suspect nu ar fi fost testat.