Cutremur în România, la primele ore ale dimineții. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a resimțit

18:40

Doi buzoieni care se vindecaseră de coronavirus au avut un șoc după câteva zile, atunci când au efectuat, din nou, testul: au ieșit pozitivi! În Coreea de Sud, situație e mult mai gravă. COVID-19 s-a reactivat în cazul a 91 de persoane care fuseseră declarate vindicate. Directorul general al KCDC, Jeong Eun-kyeong, a precizat că […] The post Cercetătorii din Coreea de Sud sunt uluiți! 91 de oameni vindecați s-au trezit, din nou, infectați cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.