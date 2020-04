Biletul Zilei » Țintim profitul cu fotbal din Belarus și Nicaragua!

21:20

Mârlanu' din celebrul serial "Trăzniții", interpretat de actorul Toni Ionescu s-a familiarizat rapid cu aplicația TikTok. Actorul face echipă de minune cu tânăra sa fiică. Aceștia au postat pe internet mai multe filmulețe amuzante, unde în câteva ore au adunat zeci de mii de vizualizări. Celebrul actor de 51 de ani nu are parte de […]