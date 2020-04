ANALIZĂ. Dezastru după ce trece pandemia?! Cluburile scad salarii în valoare de 570 de milioane de lire

09:00

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre amânarea EURO 2020 și a dezvăluit ce planuri are pentru următorii ani.Șeful fotbalului românesc a anunțat că România vrea să organizeze în 2023 Campionatul European de Tineret, într-o colaborare cu Republica Moldova.„Încă de acum un an de zile am spus că toată experiența pe care noi, cei de la Federație, o vom acumula după organizarea Campionatului European 2020 la București (n.r. ...