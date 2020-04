Mihai Bendeac, mesaj ironic la adresa Pro TV: ”În timp ce se difuzează iUmor…”

10:10

Prin Ordonanţa Militară nr. 8, România a interzis, pe perioada stării de urgenţă, exporturile de cereale, o "decizie dramatică" potrivit Bloomberg, care ar putea afecta drastic celelalte țări de pe glob. România este al doilea exportator de grâu din Uniunea Europeană.