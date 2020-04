Cornulețe de post cu nucă. Sunt atât de dulci încât o să le termini în câteva ore

10:30

COVID-19 continuă să provoace decese pe teritoriul României. Bilanțul a ajuns la 282 de morți, potrivit ultimului raport emis de Grupul de Comunicare Strategică. Deces 271 Bărbat, 70 de ani din județul Suceava. Data internării: 28.03.2020 în Spitalul Județean Suceava, secția nefrologie.