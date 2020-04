Marcel Vela: ”Săptămâna viitoare vom avea o nouă ordonanță militară”. Ce va conține

12:30

Marius Șumudică (49 de ani), antrenor în Turcia, la formaţia Gaziantep, a declarat că el crede că a avut coronavirus în decembrie 2019. „Cred că am avut coronavirus în decembrie, eu ştiu exact simptomele pe care le are acest virus nenorocit. Eu am avut o pneumonie, nu am avut gust, nu am avut miros, exact […]