Probleme mari pentru Gigi Becali » Cum a încălcat legea la FCSB

Simona Halep a atins cel puțin faza semifinalelor la toate cele patru turnee de Grand Slam, câștigând turneele de la Wimbledon și Roland Garros și jucând finala de la Australian Open. Începând din 2014, Halep a început să se afirme și în turneele de Grand Slam. În primul an a jucat în semifinale la Wimbledon, iar în 2015 a atins aceeași fază la US Open. În 2017 a jucat finala de la Roland Garros, turneu pe care l-a câștigat un an mai târziu. ...