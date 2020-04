Coronavirus: Moscova creşte la 10.000 numărul paturilor din spitale pentru bolnavii de COVID-19

12:50

Fostul pugilist american Floyd Mayweather, retras din activitate în 2017, a anunţat că doreşte să devină "unul dintre cei mai mari antrenori de box din lume", informează presa din Statele Unite."Îmi voi face debutul ca antrenor şi, până în prezent, am lucrat doar cu oameni fără experienţă în box, aşa că progresăm împreună. Însă vă promit că voi fi unul dintre cei mai buni antrenori din lume", a scris Mayweather pe contul său de Instagram, unde a postat şi o înregistrate video în care poate fi văzut oferindu-i lecţii de box nepotului său de 14 ani. View this post on Instagram Never claimed to be perfect, but I strive to be the best father possible. #DaddyDuties @kingkoraun A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Apr 5, 2020 at 10:29pm PDT "După recentul deces al unchiului meu Roger, am simţit nevoia să îi ajut pe care din jurul meu în acelaşi mod în care ei m-au susţinut pe mine pe tot parcursul carierei mele în box", a adăugat fostul campion.În vârstă de 43 ani, Floyd Mayweather a câştigat toate cele 50 de meciuri disputate ca profesionist pe parcursul carierei sale, cucerind titlul mondial la cinci categorii diferite de greutate.