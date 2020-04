Gigi Buffon n-are vârstă! Refuză să se retragă și prelungește încă un an cu Juventus » Care e secretul lui

17:30

Campiontul din Belarus, unicul din Europa care n-a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, a continuat astăzi, cu remiza dintre Slutsk și Vitebsk, 1-1. Oaspeții de la Vitebsk au deschis scorul în minutul 31, prin Ion Nicolăescu, un jucător cu nume românesc originar din Republica Moldova.GOOOAAAAAL!!! Vitebsk take the lead! Excellent footwork in the opposition’s box by Nicolaescu to get his first goal of the season.Slutsk 0-1 Vitebsk pic.twitter. ...