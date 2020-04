Vești bune de la cercetători: ”Vom avea mai multe vaccinuri care vor funcţiona împotriva coronavirusului”

12:30

Veste bună pentru microbiștii din România. Începând din accest weekend, „Premier League" din Belarus, singurul campionat din Europa care nu a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus va fi transmis la TV și în țara noastră. Cei de la Look Plus şi Look Sport au anunțat că „scot fotbalul din carantină", şi începând din […]