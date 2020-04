Dovada că Andreea Bălan trece peste durerea separării de George Burcea. Cine o face pe artistă să zâmbească: „Cine sunt iubirile mele?”

12:50

Dumitru Teodorescu, directorul cotidianului "Crai Nou", din Suceava, a murit, vineri, 10 aprilie, răpus de COVID-19. În vară, bărbatul ar fi împlinit 70 de ani. El fusese diagnosticat recent ca purtător al virsului.