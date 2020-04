Coronavirus. Asistentă medicală din Brașov, moartă după infecția cu COVID-19. Și soțul a fost testat pozitiv

14:50

Postul Mare sau Păresimile – în latină quadragesima – este în creștinism perioada de asceză și pocăință premergătoare Sărbătorilor Pascale. Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă Săptămâna Patimilor. În perioada Postului Mare credincioșii manifestă o grijă spirituală sporită, renunțând la alimentele de proveniență animală și, așa cum spun preoții, înălțându-se sufletește […] Cornulețe de post cu nucă. Sunt atât de dulci încât o să le termini în câteva ore