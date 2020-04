Ministrul Sănătății, mesaj pentru români: ”Viața noastră s-a schimbat, trăim vremuri de nesiguranță, cu restricții pe care nu le credeam posibile”

15:50

Centrul Judeţean de Comunicare (CJC) Botoșani a transmis, sâmbătă, că două cadre medicale de la Spitalul Municipal Dorohoi au fost infectate cu COVID-19. VEZI AICI: DOLIU ÎN PRESA DIN ROMÂNIA. DIRECTOR DE ZIAR, UCIS DE CORONAVIRUS! “AM PIERDUT UN PROFESIONIST!” Potrivit documentului, șapte cadre medicale au fost testate, iar două dintre acestea au fost declarate pozitive […] The post Ultimă oră: primele cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Dorohoi. Numărul total de îmbolnăviri în județul Botoșani appeared first on Cancan.ro.