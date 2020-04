Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii: „Avem nevoie de Paști mai mult ca niciodată. Fie ca flacăra vie a speranței să ne ghideze”

20:40

SUA a depășit Italia la numărul total de decese provocate de COVID-19. SUA este de departe cea mai afectată țară a planetei. Bilanțul oficial anunțat astăzi arată peste 508.000 cazuri și un total de 19.833 de morți. Italia, țara care era în fruntea listei negre până acum, are 19.468 de decese. Statul New York este cel mai mare focar din lume. Cu peste 172.000 de cazuri, New York are mai mulți infectați decât orice altă țară. ...