Fiica mijlocie a lui Gigi Becali a ieșit din izolare pentru o cafea de la NUBA. Alexandra a renunțat la mască și…

17:30

Klaus Iohannis le-a transmis tuturor românilor un mesaj, în preajma sărbătorilor pascale. Președintele este convins că numai împreună vom reuși să trecem peste această încercare grea. ”Credincioşilor romano-catolici, reformaţi, unitarieni şi evanghelici le doresc să primească Învierea Domnului cu sănătate, pace sufletească, speranţă şi grijă faţă de semeni! Chiar dacă aceste Sfinte Sărbători ne găsesc […] The post Klaus Iohannis, mesaj pentru români: ”Chiar dacă aceste Sfinte Sărbători ne găsesc departe de cei pe care ni i-am dori alături…” appeared first on Cancan.ro.