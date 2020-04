Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 12 aprilie. Taurii trebuie să aibă încredere în ei, Vărsătorii au nevoie de ajutor divin

00:40

Calendar ortodox 12 aprilie. Intrarea Domnului in Ierusalim inaugureaza ultima saptamana din viata Sa pamanteasca. Astfel, din aceasta zi incepe Saptamana Patimilor. In toate bisericile se oficiaza in fiecare seara Deniile, slujbe prin care credinciosii sunt chemati sa-L insoteasca pe Hristos pe drumul crucii, pana la moartea si Invierea Sa.