Raed Arafat a făcut anunțul! Află dacă în ziua de Paște la părinți sau bunici cu declarația pe propria răspundere. “Recomandările sunt clare!”

19:00

Anunțul făcut de secretarul de stat MAI. Persoanele vârstnice ar putea ieși din case într-un alt interval orar, care ar urma să fie stabilit săptămâna viitoare printr-o nouă ordonanță militară. În momentul de față, persoanele de peste 65 de ani din România pot ieși din case doar în intervalul orar 11-13 pentru rezolvarea problemelor de […] The post Anunțul făcut de secretarul de stat MAI. Persoanele vârstnice ar putea ieși din case într-un alt interval orar appeared first on Cancan.ro.