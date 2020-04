Fără JO și în 2021?! » Japonezii au făcut anunțul!

09:30

Raed Arafat a anunțat că în perioada Sărbătorilor Pasacale este indicat să nu mergem în vizită la rude și apropiați, distanțarea socială fiind obligatorie cât timp România este în plină pandemie de COVID-19. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) susține că dacă vom respecta regulile impuse de autorități putem scăpa mult mai repede de […] The post Raed Arafat a făcut anunțul! Află dacă în ziua de Paște la părinți sau bunici cu declarația pe propria răspundere. “Recomandările sunt clare!” appeared first on Cancan.ro.