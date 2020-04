Google și Apple propun o aplicație pentru localizarea persoanelor infectate cu coronavirus. Cum funcționează

10:10

Roxana Marinescu-Schwartz este prima vedetă de la noi care a fost diagnosticată cu COVID-19. Fosta vedetă Playboy, care este soția unui celebru medic estetician, a fost internată la "Matei Balș" din Capitală, unde se află în prezent. De pe patul spitalului, femeia a intrat într-o discuție live cu Oana Turcu, ocazie cu care a vorbit […]