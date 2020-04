Antonia împlinește, duminică, 31 de ani! Alex Velea, mesaj emoționant pe Instagram: “Până la moarte și înapoi!”

10:20

Incredibilă povestea unui bărbat din Vâlcea care a postat în luna martie că nu crede în acest virus, că sunt numai minciiuni şi… a murit din cauza acestui virus. Bărbatul ucis de virus, Marian Giurea, postase în data de 17 aprilie un mesaj cu privire la noul coronavirus care, acum, l-a omorât. Acesta se declara […]