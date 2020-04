Anunţ important al autorităţilor cu privire la noaptea de Înviere! În ce condiţii se poate ieşi din case, după ora 22:00

11:10

Da, o întâmplare halucinantă s-a petrecut în plină criză a coronavirusului, iar personajul principal este, surprinzător, chiar medic. Pare foarte greu de înțeles reacția acestuia după ce a aflat, din păcate, că este infectat cu noul coronavirus, iar jandarmii și reprezentanții DSP Buzău au fost nevoiți să intervină de urgență. Medicul respectiv are 37 de […] The post Halucinant. Ce a făcut un medic din București după ce a aflat că este infectat cu noul coronavirus. Jandarmii au fost nevoiți să intervină appeared first on Cancan.ro.