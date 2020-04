Mărturiile uluitoare ale unui tată, după ce fiica lui s-a dus la muncă în Germania în urmă cu o săptămână: ”A lăsat-o Poliția să plece!”

11:40

Chiar dacă autoritățile au avertizat că deplasarea persoanelor trebuie limitată la maximum, în această perioadă, pentru a se încerca limitarea infecției cu noul coronavirus, bucureștenii au năvălit, la propriu, în Piața Obor. Secretarul de Stat Raed Arafat a fost de părere că lumea s-a relaxat din nou, după o oarecare perioadă, iar ziua frumoasă de […]