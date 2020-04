Încă o lovitură pentru Simona Halep » Turneul de la Montreal amânat pentru 2021!

12:20

Pandemia de coronavirus a dezghețat în noi emoții despre care nici nu aveam habar că le putem simți vreodată. Da, eroii se află în linia întâi în lupta cu COVID-19, dar nu toți eroii poartă măști, halate și mănuși sau pelerine, precum cei din filme. Eroii zilelor noastre sunt oamenii de rând, oamenii care, din […] La 83 și 86 de ani, au cusut măști din pânzele pregătite pentru propria înmormântare și le-au donat altor bătrâni. "Nu pot să vă descriu bucuria…"