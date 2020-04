Pot să scot copiii afară, la plimbare, în perioada stării de urgenţă? Ce spun autorităţile

18:20

Crize precum pandemiile, prăbușirile economice și războaiele mondiale au dus, uneori, de-a lungul istoriei, la reordonarea societăților – micșorând decalajul dintre bogați și săraci sau dând putere clasei muncitoare, scrie The New York Times. Ciuma Neagră a ajutat la sfârşitul feudalismului. Marea Criză Economică a dus la apariţia New Deal (n.t. – o serie de […]