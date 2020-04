GCS: Încă 4 români infectaţi cu noul coronavirus au murit

17:10

Lideri ai partidelor politice transmit mesaje de speranţă şi sănătate cu ocazia Paştelui Catolic şi celor care îşi sărbătoresc onomastica de Florii."Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă" (Matei 10,28). Acesta este cel mai puternic mesaj al speranţei, de care trebuie să ne amintim mai ales acum când întreaga omenire trece prin momente atât de dificile. Indiferent de sacrificiile şi lipsurile la care suntem supuşi în aceste momente, trebuie să fim conştienţi că un suflet plin de credinţă, nădejde, dragoste de Dumnezeu şi de aproapele nostru nu are cum să fie învins! Lumina e în noi şi în sufletele noastre! Şi fiecare poate fi cel mai bun mesager al cuvântului Domnului, dacă păstrează ceva din iubirea, sacrificiul şi grija Sa nemărginită faţă de oameni. Tuturor credincioşilor romano-catolici, reformaţi, unitarieni şi evanghelici le transmit să aibă un Paşte liniştit şi plin de speranţă! De asemenea, gândul meu se îndreaptă către toţi credincioşii ortodocşi care sărbătoresc astăzi Floriile şi cărora le transmit multă sănătate şi pace alături de familii! Sărbători luminate tuturor!", a transmis pe Facebook preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a scris că este încrezător că, foarte curând, oamenii vor reveni la viaţa normală, mai buni şi mai înţelepţi."La mulţi ani, sănătate şi un gând de bine tuturor celor care îşi sărbătoresc ziua de nume în Duminica Floriilor! Paşte Fericit celor care azi sărbătoresc Paştele! Deşi toată Omenirea trece printr-o perioadă "a Patimilor" sunt încrezător că, foarte curând, o să revenim la viaţa noastră normală - mai buni şi mai înţelepţi! Doamne Ajută!", a scris Ponta pe Facebook.Liderul PMP, Eugen Tomac, urează sănătate şi multă bucurie, linişte sufletească şi speranţă."În duminica Floriilor îmi îndrept gândurile către toţi cei care poartă nume de flori. Să ne fiţi sănătoşi! Această primăvară este diferită, dar chiar şi în aceste condiţii trebuie să ne păstrăm tradiţiile şi să ne bucurăm de tot ce e frumos în jurul nostru. Tuturor prietenilor care astăzi prăznuiesc Sfintele Paşti, le doresc să întâmpine Învierea Domnului cu multă bucurie, linişte sufletească şi speranţă!", a scris Tomac.Preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, a transmis "un gând bun şi de comuniune cu toţi cei care, în aceste vremuri, îşi trăiesc spiritualitatea în intimitatea sufletului şi găsesc acolo Învierea şi lumina pascală". "Cristos a înviat! Sărbători fericite!", urează Cioloş.Şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, le-a urat "La mulţi ani!" tuturor românilor care azi îşi sărbătoresc ziua onomastică."Întâmpinăm Floriile din acest an cu speranţa că Dumnezeu nu ne-a uitat şi că va ocroti familiile noastre, pe toţi cei dragi nouă, indiferent unde s-ar afla ei. Mai mult decât oricând avem nevoie să binecuvânteze lumea şi vremurile în care trăim! La mulţi ani tuturor românilor care azi îşi sărbătoresc ziua onomastică!", a scris Călin Popescu-Tăriceanu pe Facebook.Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că "împreună vom reuşi să trecem şi peste aceste vremuri grele"."Paşte fericit, sănătate şi bucurie tuturor credincioşilor care sărbătoresc astăzi Paştele. Cristos a înviat! Sănătate le doresc şi creştinilor ortodocşi care sărbătoresc Floriile. Urări de bine tuturor celor care îşi serbează onomastica. Împreună vom reuşi să trecem şi peste aceste vremuri grele. Ştim asta, şi, măcar pentru o zi, gândiţi-vă numai la lucruri bune", a transmis Barna.Vicepremierul Raluca Turcan a urat "linişte în familie şi suflet"."Aceste sărbători înseamnă speranţă şi dorinţa de sănătate pentru noi toţi. În zilele grele pe care le trăim, aceste momente pline cu gânduri bune ne apropie mai mult de cei dragi şi de comunitate. Sfintele sărbători să vă aducă linişte în familie şi suflet! Cristos a înviat tuturor celor care sărbătoresc Sfintele Paşti. Iar celor care aşteaptă Floriile, vă doresc sărbători liniştite!", a urat Raluca Turcan.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, le transmite tuturor celor care sărbătoresc Învierea Domnului "un Paşte luminat" şi afirmă că "Duminica Floriilor este un moment al speranţei şi al încrederii"."Duminica Floriilor este un moment al speranţei şi al încrederii, plin cu obiceiuri care fac parte din patrimoniul imaterial naţional. Întreaga semnificaţie a sărbătorii Floriilor păstrează un cumul de tradiţii şi de credinţe creştine pe care românii trebuie să le cunoască. De la onomastica celor cu nume de flori, la Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor, această zi reprezintă momente de bucurie în cutuma naţională. Chiar dacă în acest an suntem mai departe de familie sau de locurile care ne fac să ne simţim mai binecuvântaţi, nu trebuie să uităm tradiţiile şi oamenii care ne pot fi alături cu gândul sau cu o vorbă bună. Trebuie să ne gândim că toate sărbătorile pascale reprezintă un ritual ciclic pentru credincioşii creştini, prin care fiecare om, în fiecare an se regăseşte în felul său", a scris Gheorghiu pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)