Managerul Spitalului Judeţean din Vrancea a fost confirmat cu coronavirus și dus la spital

Situație ieșită din comun la Spitalul Județean din Focșani, în plină pandemie, acolo unde chiar managerul unității sanitare a fost testat pozitiv la noul coronavirus, numai că a plecat din spital și s-a izolat într-un hotel, iar acum nu este de găsit. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că în Focșani sunt mai multe ”focare” […] The post Managerul Spitalului Județean din Focșani, infectat cu coronavirus, a fugit din spital și s-a ascuns într-un hotel. Nelu Tătaru: ”Acum nu e de găsit!” appeared first on Cancan.ro.