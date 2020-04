Probleme mari pentru Speak, după încheierea filmărilor de la Asia Express: „A avut nevoie de terapie”

14:50

Roxana Marinescu Schwartz este prima vedetă din România care a fost testată pozitiv la noul coronavirus și, după acest rezultat îngrijorător, ea a fost internată în spital pentru a primi tratamentul necesar. Iată că vine și o veste bună, în toată această criză medicală fără precedent, iar Roxana a ajuns, din nou, în mijlocul familiei. […] The post Roxana Marinescu Schwartz, prima vedetă din România care a avut coronavirus, a fost externată! Prima reacție după ce a ajuns acasă: “Acest virus pervers…” appeared first on Cancan.ro.